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Максим Галкин* ввёл строжайший запрет на своих концертах после скандала в Дубае

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) запретил зрителям снимать и записывать его концерты после скандала в Дубае.

Максим Галкин* ввёл строжайший запрет на своих концертах после скандала в Дубае
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, CC BY-SA 4.0

Как пишет Telegram-канал Mash, запрет появился после того, как комика оштрафовали в ОАЭ из-за проукраинского лозунга. Артисту пришлось выплатить 100 тысяч дирхам (2,4 млн рублей).

В новом соглашении, которое при покупке билета подписывают зрители, появился пункт о недопустимости съёмки во время выступления артиста. Отмечается, что в противном случае человека выдворят с мероприятия.

Сообщается также, что в грядущем туре Галкина по США и Канаде на концертах будет присутствовать усиленная охрана. Гастроли по Северной Америке юморист проведёт при поддержке организатора концертов Ирины Заграничной, с которой познакомился на корпоративе в Италии. Женщина обещала, что найдёт артисту "фанатов-богатеев".

Ранее Марат Башаров раскрыл детали последнего разговора с Романом Мадяновым.

 

Уточнения

Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала» (2000—2008, 2015—2022) и канала «Россия-1» (2008—2015), лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы» (2017).
 

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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