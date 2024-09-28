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Марат Башаров рассказал, о чём договорился с Романом Мадяновым за несколько дней до смерти артиста

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Марат Башаров посетил церемонию прощания со скончавшимся Заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым и в разговоре с журналистами рассказал о последнем разговоре с коллегой.

Марат Башаров рассказал, о чём договорился с Романом Мадяновым за несколько дней до смерти артиста
Фото: commons.wikimedia by Дмитрий Корявов, CC BY-SA 3.0

По его словам, Роман Мадянов обожал рыбалку, поэтому несколько дней назад они договорились вместе отправиться на реку Оку и половить рыбу.

"Рома, я обещаю, сказал я ему, что мы с тобой через пару дней едем на рыбалку. Едем на Оку. Прошло буквально четыре дня, и Роман Сергеевич ушёл. А вчера мы в память о Романе Сергеевиче поехали на Оку ловить рыбу в его честь", — признался Башаров.

Артист заявил, что 62-летний Мадянов был готов сорваться на рыбалку, охоту или работу в любое время дня и ночи. Он любил жизнь и любил движение.

Роман Мадянов скончался 25 сентября 2024 года после продолжительной борьбы с онкологией. Его единственный сын Роман отмечал, что мужчина обещал своим родным справиться с болезнью.

Ранее брат Кейт Миддлтон высказался о состоянии сестры после химиотерапии.

Уточнения

Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Истринский район, Московская область, РСФСР, СССР — 25 сентября 2024, Бояркино, Раменский район, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).
 

Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (тат. Марат Галимҗан улы Бәшәров; род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра и кино, телеведущий. Заслуженный артист Республики Татарстан (2012), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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