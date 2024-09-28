Брат Кейт Миддлтон раскрыл состояние принцессы после химиотерапии

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Брат Кейт Миддлтон Джеймс признался, что его сестра, принцесса Уэльская чувствует себя хорошо после пройденного курса химиотерапии из-за обнаруженного рака.

Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, CC BY 2.0

Родственник супруги принца Уильяма представил новую книгу и в интервью затронул тему здоровья своей сестры. Он отметил, что не особо желает говорить от имени Кейт Миддлтон, но заверил, что у неё всё хорошо.

"С ней всё хорошо", — цитирует 37-летнего Джеймса Daily Mail.

Кейт Миддлтон в марте сообщила о том, что во время операции на брюшной полости у неё обнаружили рак. Она отметила, что на время лечения вынуждена отказаться от посещения публичных мероприятий и выполнения королевских обязанностей.

В сентябре принцесса Уэльская записала вместе с мужем и детьми видеоролик, в котором рассказала о завершении курса химиотерапии. По её словам, она собирается вернуться к работе. При этом она пояснила, что главной задачей для неё остается недопущение рецидива.

Ранее стало известно, что суд наложил арест на 10 земельных участков Елены Блиновской.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.