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Звезда "Счастливы вместе" Сагалова заявила, что любовь живёт дольше трёх лет

1:05
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова заявила, что любовь живёт значительно дольше трёх лет. Своё мнение она аргументировала личным примером в беседе с lady.mail.ru.

Звезда "Счастливы вместе" Сагалова заявила, что любовь живёт дольше трёх лет
Фото: https://www.flickr.com/photos/timypenburg/5020935650 by Tim Geers, CC BY-SA 2.0

По словам актрисы, они с супругом оба лидеры, сильные духом и очень принципиальные. Поэтому у них бывают ссоры. Однако пара умеет находить компромисс. Дарья Сагалова отметила, что с каждым годом они с мужем всё больше любят друг друга.

"И бабочки в животе никуда не делись: до сих пор смотрю на супруга и понимаю, что влюблена в него. И так же, как много лет назад, кокетничаю с ним. Мы ходим на свидания, любим шутить вместе — в общем, не верьте психологам, которые утверждают, что любовь живёт 3 года", — заявила актриса.

Напомним, что Дарья Сагалова состоит в браке с предпринимателем Константином Масленниковым c 2011 года. В их союзе родились трое детей. 

Уточнения

Да́рья Дми́триевна Сага́лова (род. 14 декабря 1985, Подольск, Московская область) — российская актриса театра и кино, хореограф, телеведущая.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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