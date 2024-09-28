Виктория Боня ответила подписчикам, которые усомнились в её восхождении на гору

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и модель Виктория Боня ответила подписчикам в Instagram*, которые не поверили в её восхождение на гору Манаслу в Непале.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, CC BY-SA 4.0

По словам звезды "Дома-2", нет ни одного человека, который смог бы занести другого под руки в гору.

"Обидно видеть такие комментарии от "мужчин". Я вас чем-то обделила? Нет никого, кто бы смог занести тебя под руки в гору! Это не туристическая тропа. Мужчины, вы хотя бы в комментариях оставайтесь мужиками! Неловко за вас", — написала блогер.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что Виктория Боня расплакалась, когда взошла на вершину горы духов.

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Уточнения

Манаслу — гора в Гималаях, главная вершина которой (8163 м) — восьмой по высоте восьмитысячник мира.



Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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