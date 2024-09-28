Юлия Пересильд показала актрису, сыгравшую Мэри Поппинс в советском фильме: леди совершенство

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Актриса Юлия Пересильд встретилась со звездой фильма "Мэри Поппинс, до свидания" Натальей Андрейченко.

Фото: https://www.instagram.com/juliaperesild by Инстаграм Юлии Пересильд is licensed under public doman

Звезда фильма "Вызов" опубликовала в "Инстаграме"* фото с актрисой Натальей Андрейченко, известной по роли Мэри Поппинс в советском фильме.

"Дорогая Наташа! Великая актриса Наталья Андрейченко", — написала Юлия Пересильд под снимком.

Она поздравила Андрейченко с выходом в свет её книги "Откровения".

Не все подписчики были согласны с определением актрисы как "великая".

"Простите, великая актриса? А Русланова, Лучко, Быстрицкая тогда кто?" — выразили своё возмущение фолловеры.

Другие подписчики отметили, что Андрейченко прекрасно выглядит.

"Леди совершенство", — сделали комплимент звезде интернет-пользователи.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ната́лья Эдуа́рдовна Андре́йченко (род. 3 мая 1956, Москва, СССР) — советская, американская и российская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола (1984). Наиболее известна по роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» (1983).



Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018); лауреат премии Президента Российской Федерации (2013), премии Правительства Российской Федерации (2017).



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