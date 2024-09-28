Станислав Садальский увидел в стиле Тины Канделаки роковые ошибки

Актёр Станислав Садальский высказался о манере одеваться телеведущей Тины Канделаки.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Telegram-канале фото директора телеканала ТНТ Тины Канделаки в огромных очках, которые закрывали половину её лица.
"Крутые очки у Тины Канделаки. Миниатюрно и не броско", — гласит ироничная подпись под фото.
Садальский не согласился с такой оценкой стиля звезды ТВ.
"Убеждённость в безошибочности собственного вкуса приводит подчас к роковым ошибкам", — написал заслуженный артист РСФСР в личном микроблоге.
Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель. Заслуженный журналист Чеченской Республики (2013).
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