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Станислав Садальский увидел в стиле Тины Канделаки роковые ошибки
0:42
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский высказался о манере одеваться телеведущей Тины Канделаки.

Станислав Садальский увидел в стиле Тины Канделаки роковые ошибки
Фото: https://www.instagram.com/tina_kandelaki by Инстаграм Тины Канделаки is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Telegram-канале фото директора телеканала ТНТ Тины Канделаки в огромных очках, которые закрывали половину её лица.

"Крутые очки у Тины Канделаки. Миниатюрно и не броско", — гласит ироничная подпись под фото.

Садальский не согласился с такой оценкой стиля звезды ТВ.

"Убеждённость в безошибочности собственного вкуса приводит подчас к роковым ошибкам", — написал заслуженный артист РСФСР в личном микроблоге.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель. Заслуженный журналист Чеченской Республики (2013).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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