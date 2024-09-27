Актёр Дэниел Рэдклифф высказался о смерти актрисы Мэгги Смит

Актёр Дэниел Рэдклифф почтил память актрисы Мэгги Смит

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Актёр Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в одноимённом фильме, написал памятный пост об умершей актрисе Мэгги Смит.

Фото: https://www.instagram.com/daniel by Инстаграм Дэниела Рэдклиффа is licensed under public doman

Дэниел Редклифф опубликовал в "Инстаграме"* фото актрисы Мэгги Смит, известной по роли профессора Макгонагалл.

"Дама Мэгги Смит, игравшая профессора Миневру Макгонагалл в фильмах "Гарри Поттер", к сожалению, скончалась в возрасте 89 лет", — написал под кадрами британский актёр.

Подписчики Редклиффа присоединились к общей скорби.

"Она была потрясающей. Вечная Миневра"; "Ты знал её с детства. Мне так жаль вас обоих. Покойся с миром, профессор", — писали фолловеры под постом Дэниеэля.

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Уточнения

Дэ́ниел Дже́йкобс Рэ́дклифф (англ. Daniel Jacob Radcliffe; род. 23 июля 1989, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения, продюсер.

Известен как исполнитель роли Гарри Поттера в многолетней серии одноимённых фильмов, снятых по произведениям писательницы Джоан Роулинг.



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