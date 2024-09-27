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Ани Лорак получила предложение руки и сердца от своего испанского мачо

Певице Ани Лорак сделали предложение о замужестве
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Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак скоро выйдет замуж за своего испанского возлюбленного.

Певице Ани Лорак сделали предложение о замужестве
Фото: https://www.instagram.com/anilorak by Инстаграм Ани Лорак is licensed under public doman

Ани Лорак поделилась кадрами, на которых её жених, испанец Исаак Виджраку, становится перед ней на одно колено и протягивает знаменитости обручальное кольцо.

Такой сюрприз певице испанский мачо сделал в день её рождения. Ей исполнилось 46 лет.

"Некоторые подарки длятся вечно. С днём рождения, моя любовь!" — сказал избранник звезды.

Красавец бойфренд Ани Лорак Исаак Виджраку работает тренером и целителем. Он является победителем конкурса красоты "Мистер Испания". У Виджраку есть сын и дочь от прошлых отношений.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица. В 2010-е годы достигла популярности в России.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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