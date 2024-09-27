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Лера Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем: сделала себе шапочку из фольги

Лера Кудрявцева пожаловалась на состояние здоровья: всё перепробовала уже
1:14
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, какой недуг мучает её уже много лет.

Лера Кудрявцева пожаловалась на состояние здоровья: всё перепробовала уже
Фото: https://vk.com/ileratv by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева пожаловалась на состояние здоровья. Она рассказала, что её уже много лет мучают мигрени, особенно головные боли обостряются в осенний период.

"Как же меня задолбали мои мигрени. Летом ещё как-то, а осенью трындец. Ходила на иголки — пол года отлично, затем опять… И так бег по кругу", — написала звезда ТВ своём Telegram-канале.

Она рассказала, что ей известно об уколах, которые могут помочь, но она боится из применять.

Кудрявцева отметила, что страдает также тревожным расстройством, поэтому ей нельзя открывать медицинскую литературу, так как она тут же находит там все свои болячки.

"Я всё перепробовала уже, ходила и к неврологам и всяким знахарям, сидела на башке с капустным листом, крапивой, мокрой тряпкой и даже один раз сделала себе шапочку из фольги", — поделилась своим опытом телеведущая.

53-летняя знаменитость объяснила, что мигрень живёт в ней уже много лет "припеваючи".

"Чувствую себя лет на 100", — объяснила звезда.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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