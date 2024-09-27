Скончалась звезда из культового фильма про Гарри Поттера Мэгги Смит

Ушла из жизни звезда фильма о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Мэгги Смит

Не стало звезды фильма "Гарри Поттер" Мэгги Смит, известную по роли профессора Макгонагалл.

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Умерла актриса Мэгги Смит, сыгравшая в фильме о мальчике-волшебнике Гарри Поттере одну из преподавательниц школы чародейства и волшебства Хогвартс Минерву Макгонагалл.

Актриса умерла в больнице Челси и Вестминстера в окружении родных. У Мэгги Смит осталось двое сыновей.

Роль профессора Макгонагалл является самой звёздной за длительную карьеру британской актрисы. В одном из интервью она отмечала, что дети при встрече с ней неизменно ассоциируют её с ролью Миневры.

Уточнения

Дама Ма́ргарет Натали́ (Мэ́гги) Сми́т (англ. Margaret Natalie "Maggie" Smith; 28 декабря 1934[…], Илфорд - 27 сентября 2024, Лондон) — английская актриса. Двукратный лауреат премии "Оскар", семикратный лауреат премии BAFTA, трёхкратная обладательница премии "Золотой глобус".



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