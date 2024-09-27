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Олег Газманов вспомнил свою любимую маму: берегите родителей

Олег Газманов почтил память своей мамы: взгрустнулось
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Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов поделилась трогательными кадрами со своей мамой.

Олег Газманов почтил память своей мамы: взгрустнулось
Фото: https://www.instagram.com/oleggazmanov by Инстаграм Олега Газманова is licensed under public doman

Олег Газманов разместил в "Инстаграме"* слайды из фотографий своей любимой мамы.

"Взгрустнулось. Сегодня моей маме исполнилось бы 104 года! Берегите родителей. Пусть они живут долго на радость нам", — написал под снимками народный артист России.

Снимки певец сопроводил своей трогательной песней "Мама".

Мама Олега Газманова Зинаида Абрамовна Газманова (в девичестве Альтшулер) умерла в 2006 году. Во время ВОВ она работала санитаркой в госпитале. В мирное время Зинаида Абрамовна работала кардиологом, а затем терапевтом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001). Семикратный лауреат Национальной российской премии «Овация».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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