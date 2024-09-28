Лазарев похвалил участника музыкального шоу из Китая: поразил знанием русского языка

Сергей Лазарев высоко оценил конкурсанта музыкального шоу из Китая

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певца Сергея Лазарева впечатлил китайский участник музыкального шоу "Ну-ка все вместе!".

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman

Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором на русском языке поёт конкурсант из Китая.

"Китаец из Белоруссии, поющий песню Филиппа Киркорова. В нашем шоу возможно всё!" — написал артист под кадрами.

Лазарев отметил, что участник музыкального шоу из Китая по имени Кай Син поразил жюри улыбкой, знанием русского языка, обаянием и вокальными данными.

Певец объяснил, что Кай Син не прошёл в финал шоу, но очень всем запомнился.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!.

Дважды выступал на международном конкурсе песни «Евровидение» (в 2016 году в Стокгольме и в 2019 году в Тель-Авиве), оба раза занял 3-е место.



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