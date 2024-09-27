Певицу Анну Семенович объявили воплощением русской красоты

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович доказала, что она является воплощением русской красоты.
Анна Семенович опубликовала в сторис "Инстаграма"* видео, на котором она предстала русской красавицей с длинной косой в веночке и цветастом платье.
"Вы воплощение русской красоты", — написали под кадрами поклонники звезды.
"Согласна", — благосклонно ответила певица на комплимент.
Анна Семенович дала совет подписчицам не приглашать в свою жизнь абьюзеров из-за страха одиночества. Она отметила, что рядом с мужчинами должно быть хорошо.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).
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Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.