Певицу Анну Семенович объявили воплощением русской красоты

Анну Семенович назвали воплощением русской красоты

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович доказала, что она является воплощением русской красоты.

Фото: https://www.instagram.com/ann_semenovich by Инстаграм Анны Семенович is licensed under public doman

Анна Семенович опубликовала в сторис "Инстаграма"* видео, на котором она предстала русской красавицей с длинной косой в веночке и цветастом платье.

"Вы воплощение русской красоты", — написали под кадрами поклонники звезды. "Согласна", — благосклонно ответила певица на комплимент.

Анна Семенович дала совет подписчицам не приглашать в свою жизнь абьюзеров из-за страха одиночества. Она отметила, что рядом с мужчинами должно быть хорошо.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



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