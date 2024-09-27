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Сын Романа Мадянова произнёс трогательные слова на похоронах отца

Сын Романа Мадянова объяснил, кем был для него отец
0:46
Шоу-бизнес

Единственный наследник звезды сериала "Солдаты" Романа Мадянова произнёс проникновенную речь у могилы отца.

Сын Романа Мадянова объяснил, кем был для него отец
Фото: https://vk.com/madyanov_roman by ВК-аккаунт Романа Мадянова is licensed under public doman

Сын актёра Романа Мадянова Роман Мадянов-младший нёс крест в траурной процессии на похоронах знаменитого отца.

Находящегося в тяжёлом состоянии мужчину уводили под руку от гроба с телом отца.

Роман Мадянов-младший объяснил, что у них с отцом была тесная эмоциональная связь.

"Он был моим лучшим другом", — заявил Роман Мадянов-младший.

Наследник артиста объяснил, что будет молиться Богу о том, чтобы он позволил ему встретиться с отцом на том свете. 

Ранее Юрий Стоянов рассказал о борьбе Мадянова с онкологическим заболеванием.

Уточнения

Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Истринский район, Московская область, РСФСР, СССР — 25 сентября 2024, д. Бояркино, Раменский район, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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