Сын Романа Мадянова произнёс трогательные слова на похоронах отца

Единственный наследник звезды сериала "Солдаты" Романа Мадянова произнёс проникновенную речь у могилы отца.
Сын актёра Романа Мадянова Роман Мадянов-младший нёс крест в траурной процессии на похоронах знаменитого отца.
Находящегося в тяжёлом состоянии мужчину уводили под руку от гроба с телом отца.
Роман Мадянов-младший объяснил, что у них с отцом была тесная эмоциональная связь.
"Он был моим лучшим другом", — заявил Роман Мадянов-младший.
Наследник артиста объяснил, что будет молиться Богу о том, чтобы он позволил ему встретиться с отцом на том свете.
Ранее Юрий Стоянов рассказал о борьбе Мадянова с онкологическим заболеванием.
Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Истринский район, Московская область, РСФСР, СССР — 25 сентября 2024, д. Бояркино, Раменский район, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).
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