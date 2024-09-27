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Настя Ивлеева отсудила крупную сумму денег у смоленского завода

Ивлеева отсудила около 5 миллионов рублей у смоленского завода
0:56
Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивалеева выиграла судебный процесс у смоленского завода, сообщает EADaily.

Ивлеева отсудила около 5 миллионов рублей у смоленского завода
Фото: https://vk.com/ivlei by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Принадлежащая Ивлеевой компания под названием "Коленки пчелы" вытребовала через суд около пяти миллионов рублей у смоленского завода "Сила воинов Евразия". Это подтверждают документы, размещённые в картотеке арбитражных дел.

В начала 2024 года ООО "Коленки пчелы" обратилось в арбитражный суд с целью взыскать с ООО "Сила воинов Евразия" 4,58 млн рублей.

Качество напитков, выпускаемых под брендом Easy Peasy, были претензии. Производство обвинили в ненадлежащем хранении продукции.

Настя Ивлеева затеяла также судебные тяжбы с производителем мебели.

Ранее Настя Ивлеева рассказала, что получила приглашение из-за рубежа.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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