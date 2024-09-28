Сын Олега Газманова показал фото из семейного архива с дамой сердца и лосем

Родион Газманов показал архивное фото из детства с лосем

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Сын певца Олега Газманова Родион Газманов поделился необычной фотографией из прошлого.

Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* архивное фото. На снимке маленький Родион запечатлён в ногах у громадного лося. На переднем кадре видна юная "дама сердца" сына Олега Газманова.

"Видимо, предлагаю барышне пойти втроём по полю с лосём! Но, судя по её лицу, она не в восторге от такого шикарного предложения", — написал под фотографией исполнитель хита "Люси".

Ранее Олег Газманов объяснил сыну Родиону, что он находится в тени отца.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Родио́н Оле́гович Газма́нов (род. 3 июля 1981, Калининград) — советский и российский эстрадный певец, музыкант, поэт, актёр, ведущий, телеведущий «Первого канала» (2018—2019), телеканала Russian MusicBox (2016—2017), предприниматель, сын эстрадного певца Олега Газманова.



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