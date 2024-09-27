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Елена Борщёва поздравила мужа с серебряной медалью на чемпионате мира по бодибилдингу

Муж Елены Борщёвой стал серебряным призёром в чемпионате мира по бодибилдингу
0:58
Шоу-бизнес

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва похвасталась достижением мужа бодибилдера Валерия Юшкевича.

Муж Елены Борщёвой стал серебряным призёром в чемпионате мира по бодибилдингу
Фото: https://www.instagram.com/lenaborshcheva by Инстаграм Елены Борщёвой is licensed under public doman

Елена Борщёва опубликовала в "Инстаграме"* фото с награждения супруга, который принял участие в чемпионате мира по бодибилдингу, который организован Иране.

"Поздравляю моего любимого мужа Валерия Юшкевича с победами на чемпионате мира по бодибилдингу, который проходит в Иране", — написала звезда под снимками.

Борщёва рассказала, что её супруг стал серебряным и бронзовым призёром.

Борщёва и Юшкевич поженились в 2005 году. В 2007 году Елена родила супругу дочку Марту, а в 2015-м на свет появилась вторая дочка, которую назвали Ума.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Еле́на Серге́евна Борщёва (в замужестве — Юшке́вич; псевдоним — Елена Хульевна Санта-Мария Герра) (род. 11 апреля 1981, Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР) — российская актриса кино, театра и телевидения юмористического жанра, телеведущая, поэтесса, певица. Участница команды КВН «Сборная Пятигорска» (2000—2006), бывшая участница шоу «Comedy Woman» (2008—2012, 2016).

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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