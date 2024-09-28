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Ирина Розанова спасла кота, которому хозяйка порезала связки: новый член семьи

Ирина Розанова приютила несчастного котика по кличке Митька
1:01
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Розанова рассказала, что стала хозяйкой очаровательного кота, с которым жестоко обращались.

Ирина Розанова приютила несчастного котика по кличке Митька
Фото: https://www.instagram.com/rozanovairina2017 by Инстаграм Ирины Розановой is licensed under public doman

Звезда фильма "Интердевочка" опубликовала в "Инстаграме"* кадры с новым членом своей семьи, чёрным котом по кличке Митька.

Ирина Розанова объяснила, что прежняя хозяйка зачем-то порезала коту связки. Ласковое животное нашло приют в доме у актрисы.

"Позавидовала тем, у кого по 5-6 котов и решила не отставать. Знакомьтесь, Митька! Наш новый член семьи", — написал звезда под кадром.

Подписчики похвалили актрису за добрый поступок.

"Что за люди?! Ваш поступок заслуживает уважения!";

"Вы не только моя любимая актриса, но ещё и очень добрый человек. Котику повезло несказанно", — писали фолловеры под постом знаменитости.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ири́на Ю́рьевна Ро́занова (чаще — Роза́нова) (род. 22 июля 1961, Пенза, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ (2007).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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