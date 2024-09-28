Ирина Розанова спасла кота, которому хозяйка порезала связки: новый член семьи

Актриса Ирина Розанова рассказала, что стала хозяйкой очаровательного кота, с которым жестоко обращались.
Звезда фильма "Интердевочка" опубликовала в "Инстаграме"* кадры с новым членом своей семьи, чёрным котом по кличке Митька.
Ирина Розанова объяснила, что прежняя хозяйка зачем-то порезала коту связки. Ласковое животное нашло приют в доме у актрисы.
"Позавидовала тем, у кого по 5-6 котов и решила не отставать. Знакомьтесь, Митька! Наш новый член семьи", — написал звезда под кадром.
Подписчики похвалили актрису за добрый поступок.
"Что за люди?! Ваш поступок заслуживает уважения!";
"Вы не только моя любимая актриса, но ещё и очень добрый человек. Котику повезло несказанно", — писали фолловеры под постом знаменитости.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ири́на Ю́рьевна Ро́занова (чаще — Роза́нова) (род. 22 июля 1961, Пенза, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ (2007).
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