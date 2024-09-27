Лера Кудрявцева высмеяла звёзд, которые дружно развелись в Год семьи и верности

Телеведущая Лера Кудрявцева привела остроумный мем, высмеивающий российских знаменитостей, брак которых распался в Год семьи и верности.
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале фотоколлаж из снимков российских звёзд, которые дружно решили развестись в 2024 году (был официально объявлен Годом семьи).
На сборном снимке запечатлены певец Шаман, Сергей Шнуров, Павел Дуров, Фёдор Бондарчук, Артём Чекалин, Ян Абрамов и Игорь Сивов.
Новость о разводе Фёдора Бондарчука с Паулиной Андреевой пока официально не подтверждена.
"Год семьи и верности! Ну, допустим", — с иронией написала звезда ТВ под фото.
Сама Лера Кудрявцева тоже находилась на грани развода из-за проблем супруга, хоккеиста Игоря Макарова с алкоголем. Она сумела сохранить свой брак, пролечив мужа в рехабе.
Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм». Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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