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Лера Кудрявцева высмеяла звёзд, которые дружно развелись в Год семьи и верности

Лера Кудрявцева поиронизировала над бумом разводов в Год семьи
1:00
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева привела остроумный мем, высмеивающий российских знаменитостей, брак которых распался в Год семьи и верности.

Лера Кудрявцева поиронизировала над бумом разводов в Год семьи
Фото: https://vk.com/fedor_bondar4uk by ВК-аккаунт Фёдора Бондарчука is licensed under public doman

Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале фотоколлаж из снимков российских звёзд, которые дружно решили развестись в 2024 году (был официально объявлен Годом семьи).

На сборном снимке запечатлены певец Шаман, Сергей Шнуров, Павел Дуров, Фёдор Бондарчук, Артём Чекалин, Ян Абрамов и Игорь Сивов. 

Новость о разводе Фёдора Бондарчука с Паулиной Андреевой пока официально не подтверждена. 

"Год семьи и верности! Ну, допустим", — с иронией написала звезда ТВ под фото.

Сама Лера Кудрявцева тоже находилась на грани развода из-за проблем супруга, хоккеиста Игоря Макарова с алкоголем. Она сумела сохранить свой брак, пролечив мужа в рехабе.

Уточнения

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор. Председатель совета директоров АО «Ленфильм». Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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