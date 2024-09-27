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Собчак высказалась о свадьбе певицы Ланы Дель Рей с охотником на аллигаторов

Собчак удивила свадьба певицы Ланы Дель Рей с охотником на аллигаторов
0:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что американская певица Лана Дель Рей вышла замуж за гида по турам с аллигаторами из Луизианы.

Собчак удивила свадьба певицы Ланы Дель Рей с охотником на аллигаторов
Фото: https://www.instagram.com/honeymoon by Инстаграм Ланы Дель Рей is licensed under public doman

Собчак брак Ланы Дель Рей с охотником на аллигаторов по имени Джереми Дюфрен удивил. Союз звезды с укротителем рептилий показался журналистке мезальянсом.

"Ничего не предвещало беды, пока сегодня не открыла иностранные таблоиды", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Свадебное торжество организовали на ферме, среди тракторов и рыболовных сеток.

"Не знаю, может, конечно, это любовь, но больше похоже на summertime sadnes", — высказалась Собчак, употребив название песни певицы, которое переводится как "всегда грустно".

Уточнения

Ла́на Дель Рей (англ. Lana Del Rey, МФА: /dɛl rɛi/; настоящее имя Эли́забет Ву́лридж Грант, англ. Elizabeth Woolridge Grant; род. 21 июня 1985, Нью-Йорк, США) — американская поэтесса, автор-исполнительница песен. Критики выделяют в её творчестве кинематографичный стиль, темы трагических отношений и меланхолии, а также отсылки к американской поп-культуре.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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