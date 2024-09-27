В Московской области прощаются со звездой сериала "Солдаты" Романом Мадяновым

В Подмосковье провожают в последний путь актёра Романа Мадянова

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Звёзды российского шоу-бизнеса прибыли проститься со звездой сериала "Солдаты" Романом Мадяновым.

Фото: https://vk.com/madyanov_roman by ВК-аккаунт Романа Мадянова is licensed under public doman

В Московской области началась траурная церемония прощания с актёром Романом Мадяновым. Гроб с телом актёра находится в городе Бронницы Московской области, в храме Архангела Михаила.

В числе первых проводить Мадянова в последний путь приехали Александр Баринов, Регина Дубовицкая и Борис Щербаков.

"Уход Ромы — неожиданность для всех. Как будто кусочек меня оторвали… Ромочка — потрясающий человек, великолепный актер, он был невероятно добрым. Очень жалко, что его не стало. Я очень переживаю", — цитирует слова Бориса Щербакова издание "Блокнот".

Вдова артиста приняла решение похоронить мужа в Подмосковье, чтобы у неё была возможность чаще навещать могилу супруга.

Уточнения

Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Истринский район, Московская область, РСФСР, СССР — 25 сентября 2024, д. Бояркино, Раменский район, Московская область, Россия) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).



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