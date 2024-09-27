Татьяна Тур похвалила Ольгу Бузову после угроз со стороны фанатов поющей ведущей

Продюсер Татьяна Тур, которая раскритиковала Ольгу Бузову за неумение петь, пожаловалась на угрозы поклонников звезды "Дома-2".
Татьяна Тур рассказала, что после того, как она усомнилась в певческом таланте Ольги Бузовой, её директ заполнили сообщения от фанатов знаменитости с угрозами и пожеланиями смерти.
Она рассказала, что её назвали главной старухой российского шоу-бизнеса. После этого Тур поменяла своё мнение о звезде "Дома-2".
"Ольга вызывает у меня уважение в первую очередь как личность и во вторую очередь как артистка", — цитирует слова Татьяны издание "Блокнот".
Ранее сообщалось, что Ирина Салтыкова назвала Ольгу Бузову выскочкой.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 по апрель 2021 года — шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2». Лауреат музыкального фестиваля «Песня года» (2023).
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