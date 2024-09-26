У Блиновской арестовали более 10 земельных участков в Алуште и под Костромой

На 10 земельных участков Елены Блиновской наложили арест

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На 10 земельных участков, принадлежащих блогерше Елене Блиновской, наложили арест. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокурора.

Фото: личный аккаунт Елены Блиновской в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Сообщается, что находящаяся в СИЗО "королева марафонов" не сможет продать имущество для погашения многомиллиардного долга. Однако суд сможет направить землю для погашения ущерба.

Адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова заявила, что суд снял арест с одной из квартир блогерши — таким образом на счёт налоговой скоро поступят 90 млн рублей. При этом снять арест с автомобиля Lamborghini стороне защиты не удалось.

Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму почти в один миллиард рублей, а также отмывании средств и несоблюдении правил оборота платежей. С инвара 2024 года она находится под арестом.

Ранее Алексей Глызин высказался о состоянии Вячеслава Добрынина.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.





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