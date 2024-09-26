Алексей Глызин высказался о состоянии госпитализированного Вячеслава Добрынина: остаётся молиться

Алексей Глызин заявил о проблемах со здоровьем Вячеслава Добрынина

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Певец Алексей Глызин заявил, что у госпитализированного народного артиста Вячеслава Добрынина уже несколько лет наблюдаются серьёзные проблемы со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia by Правительство Тульской области, CC BY 4.0

По его словам, в последний раз они виделись полтора года назад на празднике. Несмотря на тесную дружбу, в тот вечер Добрынин не хотел ни с кем разговаривать, так как чувствовал себя неважно.

"Когда у человека проблемы со здоровьем, ему не хочется этим с кем-то делиться. Остаётся только молиться о его здоровье. В последние годы он не выступал. Раньше был очень общительный, весёлый", — отметил Глызин.

Он также выразил мнение, что состояние артиста могла усугубить вредная привычка, от которой тот не хотел отказываться.

Народного артиста РФ Вячеслава Добрынина госпитализировали 26 сентября с подозрением на инсульт. Директор музыканта заявил, что ничего не знает о нахождении Добрынина в больнице. Если диагноз подтвердится, то это станет третьим инсультом 78-летнего певца.

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Уточнения

Вячесла́в Григо́рьевич Добры́нин (имя при рождении — Вячеслав Галустович Антонов петросян; род. 25 января 1946, Москва) — советский и российский композитор, эстрадный певец; народный артист Российской Федерации (1996), лауреат премии Ленинского комсомола (1986).





Алексе́й Серге́евич Глы́зин (род. 13 января 1954, Мытищи, Московская область, СССР) — советский и российский эстрадный певец, актёр, музыкант и радиоведущий, заслуженный артист РФ (2006). Обладатель премии «Шансон года» (2017).





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