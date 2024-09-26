В Сети предположили, к кому могла уйти от Фёдора Бондарчука Паулина Андреева

Паулина Андреева могла уйти от Фёдора Бондарчука к Валерию Тодоровскому

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Паулина Андреева после расставания с режиссёром Фёдором Бондарчуком могла закрутить роман с его коллегой Валерием Тодоровским. Такое предположение выдвинули авторы Telegram-канала "Звёздная пыль".

Фото: duma.gov.ru is licensed under Attribution 4.0 International

О возможном разводе Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука говорят последние несколько месяцев. Артистка практически не появляется на публике, а кинематографист приходит на светские мероприятия в одиночестве и без обручального кольца.

Недавно в Сети стали говорить о романе Бондарчука с молодой актрисой Софьей Синицыной, с которой они пересеклись на съёмочной площадке сериала "Чистые". Также возник слух, что и Андреева не осталась в одиночестве — якобы у неё сейчас отношения с режиссёром Валерием Тодоровским, под началом которого она писала сценарий для картины "Актрисы".

"Валерий Петрович — не только вдовец, но и яркий харизматик. Крутейший продюсер, режиссёр и сценарист. Союз Паулины и Валерия вылился бы в поток сериалов", — пишет источник.

Ни Паулина Андреева, ни Фёдор Бондарчук никаких комментариев по поводу личной жизни не дают. Софья Синицына, которую уже прозвали разлучницей, опровергла слухи о романе с режиссёром.

Ранее вдова единственного сына Ирины Понаровской прокомментировала слухи о причинах смерти мужчины.

Уточнения

Паули́на Оле́говна Андре́ева (в замужестве Бондарчук) ; 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.





Фёдор Серге́евич Бондарчу́к (род. 9 мая 1967, Москва, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, кинопродюсер, телеведущий, ресторатор.



Вале́рий Петро́вич Тодоро́вский (род. 8 мая 1962, Одесса, Украинская ССР) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.





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