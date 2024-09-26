Жена скончавшегося сына Ирины Понаровской прокомментировала слухи о причинах его смерти: о боже

Жена Энтони Родда опровергла слухи о смерти мужчины из-за приёма грибов

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Вдова сына певицы Ирины Понаровской Анна Чайникова в разговоре с "АиФ" опровергла слухи о причинах смерти мужчины из-за приёма ядовитых грибов.

Фото: личный аккаунт Анны Чайниковой в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Чайникова, похоронившая мужа, выразила недоумение по поводу того, откуда рождаются такие домыслы.

"Боже, да откуда вы всё это берете? Я очень вам желаю, чтобы у вас никто никогда не умирал из близких. И никто из посторонних не лез в вашу жизнь", — высказалась Анна и назвала это "кощунством".

Энтони Родд — единственный сын 71-летней певицы Ирины Понаровской. Тело мужчины обнаружили 20 сентября в ванной. Прибывшие на место медики не смогли помочь художнику.

У 39-летнего Энтони Родда остались жена и двое несовершеннолетних детей.

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Уточнения

Ири́на Вита́льевна Понаро́вская (род. 12 марта 1953, Ленинград) — советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2019).





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