Мария Погребняк шокировала своей фигурой спустя три недели после родов

Мария Погребняк заявила, что весит 47 кг спустя три недели после родов

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Блогерша Мария Погребняк в личном Telegram-канале призналась, что спустя три недели после родов весит 47,3 кг.

Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain

При этом она подчеркнула, что до беременности её вес составлял 48 кг. Бизнесвумен заявила, что на протяжении последних десяти дней не ест сладкого.

"Я рада, что пошла на приём к врачу и получила рекомендации по быстрому восстановлению. Перестала носить бандаж и жду, когда врач разрешит заниматься спортом", — поделилась Погребняк.

Поклонники Марии пришли в восторг от её внешнего вида и признались в зависти. Они попросили её поподробнее рассказать о своём восстановлении.

Мария Погребняк родила четвёртого сына 5 сентября от второго супруга, бизнесмена Игоря Головинского. Для мужчины родившийся малыш стал первенцем.

Троих старших наследников блогерша родила в браке с футболистом Павлом Погребняком.

Ранее стало известно, что Ченнинг Татум смог официально развестись с женой спустя шесть лет после расставания.

Уточнения

Ро́ды у челове́ка — естественный физиологический процесс, завершающий беременность человека и заключающийся в появлении схваток, отхождении околоплодных вод, раскрытии шейки матки, конфигурации головки плода, продвижении плода по родовому каналу и в его выходе вместе с последом. Плод может быть извлечен из матки искусственно путем операции кесарева сечения.

Роже́ницей называется беременная, находящаяся в родах, а роди́льницей — женщина, которая уже (только что, недавно) родила.





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