Любовь Успенская рассказала, как вывела на чистую воду влюблённого в неё бандита

Любовь Успенская рассказала о бандите, который преследовал её в 90-х годах

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская поведала захватывающую историю из своей бурной молодости.

Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman

Королева русского шансона рассказала, что посмотрела по телевизору рекламу сериала про бандита "Дино" и её давние воспоминания были разблокированы.

Исполнительница хита "Кабриолет" рассказала, что в 90-е за ней ухаживал некий бандит, очень влиятельный человек, но она не отвечала на его знаки внимания.

Периодически представитель криминалитета спасал её от рэкетиров, которые вымогали у неё деньги за концерты.

Певица призналась, что была благодарна бандиту за помощь до тех пор, пока не узнала, что это он сам подсылает к ней вымогателей.

"Это был период полный страстей, опасностей и ярких встреч. Тогда жизнь была другой, но не менее интересной. Это была эпоха больших перемен и контрастов", — написала звезда в "Инстаграме"*.

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Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года».



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