Любовь Успенская рассказала, как вывела на чистую воду влюблённого в неё бандита

Певица Любовь Успенская поведала захватывающую историю из своей бурной молодости.
Королева русского шансона рассказала, что посмотрела по телевизору рекламу сериала про бандита "Дино" и её давние воспоминания были разблокированы.
Исполнительница хита "Кабриолет" рассказала, что в 90-е за ней ухаживал некий бандит, очень влиятельный человек, но она не отвечала на его знаки внимания.
Периодически представитель криминалитета спасал её от рэкетиров, которые вымогали у неё деньги за концерты.
Певица призналась, что была благодарна бандиту за помощь до тех пор, пока не узнала, что это он сам подсылает к ней вымогателей.
"Это был период полный страстей, опасностей и ярких встреч. Тогда жизнь была другой, но не менее интересной. Это была эпоха больших перемен и контрастов", — написала звезда в "Инстаграме"*.
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Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года».
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