Галустян презентовал новогодний фильм из переделанной советской комедии: опять пробили дно

Михаил Галустян рассказал, какой переделкой советского фильма россиян порадуют в 2025 году.
Галустян опубликовал в "Инстаграме"* фрагменты традиционного новогоднего фильма. Авторы в очередной раз переделали известную советскую комедию. На этот раз трансформации подвергли фильм "Бриллиантовая рука".
В титрах фильма уже написаны известные претензии зрителей к продукту такого рода.
"Наши киноделы опять дно пробили";
Руки прочь от классики";
"Рекламы больше, чем фильма", — гласят предупреждающие надписи в фильме.
Галустян объяснил, что ради съёмок в новогодней картине сбрил бороду.
Роль Семёна Семёновича Горбункова сыграл Тимур Батрутдинов. Картину покажут в новогоднюю ночь 31 декабря.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեևիչ Գալուստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известен как Су́пер Жо́рик, — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий.
«Бриллиа́нтовая рука́» — советская эксцентрическая комедия, снятая в 1968 году режиссёром Леонидом Гайдаем. Сценарий написан Морисом Слободским, Яковом Костюковским и Леонидом Гайдаем.
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