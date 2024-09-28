Галустян презентовал новогодний фильм из переделанной советской комедии: опять пробили дно

Галустян рассказал, какой фильм для россиян приготовили в новогоднюю ночь

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Михаил Галустян рассказал, какой переделкой советского фильма россиян порадуют в 2025 году.

Фото: https://www.instagram.com/m_galustyan by Инстаграм Михаила Галустяна is licensed under public doman

Галустян опубликовал в "Инстаграме"* фрагменты традиционного новогоднего фильма. Авторы в очередной раз переделали известную советскую комедию. На этот раз трансформации подвергли фильм "Бриллиантовая рука".

В титрах фильма уже написаны известные претензии зрителей к продукту такого рода.

"Наши киноделы опять дно пробили"; Руки прочь от классики"; "Рекламы больше, чем фильма", — гласят предупреждающие надписи в фильме.

Галустян объяснил, что ради съёмок в новогодней картине сбрил бороду.

Роль Семёна Семёновича Горбункова сыграл Тимур Батрутдинов. Картину покажут в новогоднюю ночь 31 декабря.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեևիչ Գալուստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известен как Су́пер Жо́рик, — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий.



«Бриллиа́нтовая рука́» — советская эксцентрическая комедия, снятая в 1968 году режиссёром Леонидом Гайдаем. Сценарий написан Морисом Слободским, Яковом Костюковским и Леонидом Гайдаем.

