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Ченнинг Татум развёлся с первой женой спустя шесть лет после расставания

Актёры Ченнинг Татум и Дженна Деван развелись спустя 6 лет после расставания
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Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский актёр Ченнинг Татум официально оформил развод с актрисой Дженной Деван, с которой расстался шесть лет назад.

Актёры Ченнинг Татум и Дженна Деван развелись спустя 6 лет после расставания
Фото: commons.wikimedia by Channing Tatum Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

Как пишет издание Page Six, в распоряжении которого оказались документы об окончании бракоразводного процесса, экс-супруги отказались от супружеской поддержки.

Бывшие возлюбленные согласились встретиться с судьёй в частном порядке по поводу любых будущих конфликтов, связанных с их соглашением об алиментах.

Ченнинг Татум и Дженна Деван могут в течение 45 дней договориться обо всех условиях по вопросу алиментов, в том числе и их размера.

Деван подала на разводе ещё в 2018 году после девяти лет брака, однако в течение шести лет они выясняли в судебном порядке отношения из-за доходов артиста из-за фильма "Супер Майк".

Ранее Юлия Михальчик высказалась о семье.

Уточнения

Че́ннинг Мэ́ттью Те́йтум (англ. Channing Matthew Tatum, МФА (амер.) [ˈteɪtəm]; распространена транслитерация Та́тум, не соответствующая фактическому английскому произношению; род. 26 апреля 1980, Калмен, Алабама, США) — американский актёр, продюсер и модель.
 

Дже́нна Ли Дуа́н (англ. Jenna Lee Dewan, МФА (амер.) [duːˈɑːn]; распространена транслитерация Дева́н, не соответствующая фактическому английскому произношению; род. 3 декабря 1980, Хартфорд, Коннектикут, США) — американская актриса, танцовщица, кинопродюсер и предприниматель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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