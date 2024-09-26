Ченнинг Татум развёлся с первой женой спустя шесть лет после расставания

Американский актёр Ченнинг Татум официально оформил развод с актрисой Дженной Деван, с которой расстался шесть лет назад.
Как пишет издание Page Six, в распоряжении которого оказались документы об окончании бракоразводного процесса, экс-супруги отказались от супружеской поддержки.
Бывшие возлюбленные согласились встретиться с судьёй в частном порядке по поводу любых будущих конфликтов, связанных с их соглашением об алиментах.
Ченнинг Татум и Дженна Деван могут в течение 45 дней договориться обо всех условиях по вопросу алиментов, в том числе и их размера.
Деван подала на разводе ещё в 2018 году после девяти лет брака, однако в течение шести лет они выясняли в судебном порядке отношения из-за доходов артиста из-за фильма "Супер Майк".
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Че́ннинг Мэ́ттью Те́йтум (англ. Channing Matthew Tatum, МФА (амер.) [ˈteɪtəm]; распространена транслитерация Та́тум, не соответствующая фактическому английскому произношению; род. 26 апреля 1980, Калмен, Алабама, США) — американский актёр, продюсер и модель.
Дже́нна Ли Дуа́н (англ. Jenna Lee Dewan, МФА (амер.) [duːˈɑːn]; распространена транслитерация Дева́н, не соответствующая фактическому английскому произношению; род. 3 декабря 1980, Хартфорд, Коннектикут, США) — американская актриса, танцовщица, кинопродюсер и предприниматель.
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