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Звезда "Фабрики звёзд" впервые за много лет высказалась о семье и детях

Юлия Михальчик призналась, что семья у неё стоит на первом месте
1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и участница музыкального телепроекта "Фабрика звёзд-3" Юлия Михальчик в свежем интервью для WomanHit призналась, что ставит семью на первое место.

Юлия Михальчик призналась, что семья у неё стоит на первом месте
Фото: личный аккаунт Юлии Михальчик в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Артистка лишь осенью прошлого года призналась, что вышла замуж во второй раз и родила второго ребёнка. По её словам, старший сын Александр прекрасно ладит с сестрой и осознаёт, что она не кукла.

Михальчик не говорит о втором супруге, но в разговоре с журналистами дала понять, что во время беременности выступала исключительно в удовольствие, так как чувствовала себя в безопасности.

"Но основой моей жизни является семья. Даже если этих взлётов не произойдет при всех усилиях, есть главное — семья… Теперь я не одна и от этого только сильнее. Хочу наслаждаться жизнью, не разрываясь между работой и семьей", — подчеркнула исполнительница.

Юлия Михальчик отмечает, что воспринимает коллег исключительно по работе, а не по личной жизни, этого же ждёт и от своих поклонников.

Ранее Айза-Лилуна Ай рассказала, собирается ли возвращаться в Россию.

Уточнения

Ю́лия Серге́евна Миха́льчик (род. 2 февраля 1985, Сланцы, Ленинградская область, СССР) — российская певица, актриса, телеведущая, композитор и автор песен.
 

«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами): с 13 октября 2002 по 6 июля 2012 года — на «Первом канале», со 2 сентября по 9 декабря 2017 года — на Муз-ТВ, с 3 марта по 19 мая 2024 года — на ТНТ.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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