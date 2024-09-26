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Нумеролог объяснила, почему браки певца Шамана распадаются один за другим

Нумеролог рассказала, почему Шаман разводится уже второй раз
0:59
Шоу-бизнес

Нумеролог Евгения Белова рассказала, почему певцу Шаману трудно создать крепкие отношения в браке.

Нумеролог рассказала, почему Шаман разводится уже второй раз
Фото: https://vk.com/shaman_me by ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman

Певец Шаман подтвердил слухи о своём разводе с супругой Еленой Мартыновой. Это уже второй развод артиста. Ранее он уже расторгал брак с первой супругой Мариной Рощупкиной.

Нумеролог объяснила, что неудачи в личной жизни исполнителя хита "Я русский" объясняются тем, что он родился под знаком числа восемь, что обозначает бесконечность.

"Восемь, уложенная на бок — это цикличность и замкнутость, повторяемость. Значимые для человека события в одной из сфер его жизни будут повторяться снова и снова", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Белова отметила, что и третий брак артиста может быть ненадёжным и недолговечным. Нумеролог рассказала, что "восьмёрки" — сложные по характеру люди, так как горды и обидчивы.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н)) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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