Айза-Лилуна Ай рассказала, собирается ли возвращаться в Россию

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что не навсегда уехала из России

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Блогерша Айза-Лилуна Ай в разговоре с поклонниками призналась, что не навсегда уехала из России.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Она пояснила, что не сможет жить нигде, кроме Москвы и Бали, однако сейчас у неё на первом месте стоит собственное здоровье.

"Просто сейчас в приоритете у меня моё здоровье. Особенно ментальное. Поэтому я пока на Бали, без рабочего психоза. Я больше не хочу работать, как раньше", — поведала Айза.

Блогерша уже несколько лет проживает на острове Бали, где даже приобрела земельный участок и построила дом.

Айза-Лилуна Ай воспитывает двоих сыновей от двух разных мужей — сына Сэма от рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) и сына Элвиса от бизнесмена Дмитрия Анохина.

Ранее нынешняя девушка рэпера Гуфа пожаловалась на его запреты.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.





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