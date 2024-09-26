Айза-Лилуна Ай рассказала, собирается ли возвращаться в Россию

Блогерша Айза-Лилуна Ай в разговоре с поклонниками призналась, что не навсегда уехала из России.
Она пояснила, что не сможет жить нигде, кроме Москвы и Бали, однако сейчас у неё на первом месте стоит собственное здоровье.
"Просто сейчас в приоритете у меня моё здоровье. Особенно ментальное. Поэтому я пока на Бали, без рабочего психоза. Я больше не хочу работать, как раньше", — поведала Айза.
Блогерша уже несколько лет проживает на острове Бали, где даже приобрела земельный участок и построила дом.
Айза-Лилуна Ай воспитывает двоих сыновей от двух разных мужей — сына Сэма от рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) и сына Элвиса от бизнесмена Дмитрия Анохина.
Ранее нынешняя девушка рэпера Гуфа пожаловалась на его запреты.
Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.
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