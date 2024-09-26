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Девушка Гуфа раскрыла, что ей запрещает рэпер

Возлюбленная Гуфа заявила, что рэпер не разрешает ей кататься на мотоцикле
1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Новая девушка рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) призналась, что музыкант запрещает ей ездить на мотоцикле.

Возлюбленная Гуфа заявила, что рэпер не разрешает ей кататься на мотоцикле
Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0

В личном Telegram-канале она отметила, что избранник категорически против того, чтобы она управляла байком в Таиланде.

"Представляете, Леша не дает мне водить байк. Я каталась на мотоцикле во Вьетнаме и очень даже неплохо каталась, а там сумасшедшее движение… Но в Таиланде Лёша мне категорически не разрешает водить байк, а я очень хочу…" — рассказала Разият Салахова.

Также недавно стало известно, что мужчина и его сестра Ольга помогли в короткие сроки выздороветь девушке после отравления мясом.

Бывшая жена Гуфа, блогерша Айза-Лилуна Ай заявила, что смогла подружиться с нынешней возлюбленной артиста. Она ласково называет её Раей.

Ранее Ирину Шейк заподозрили в новом романе.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь (совместно с Принципом) и участник группы CENTR.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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