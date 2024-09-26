Настя Ивлеева рассказала, что её позвали за границу: на полном серьёзе

Настя Ивлеева похвасталсь, что её позвали за границу

Блогеру Насте Ивлеевой сделали предложение из-за рубежа, от которого она просто не может отказаться.

Фото: https://vk.com/ivlei by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Организатор скандальной "Голой вечеринки" поделилась радостью с подписчиками.

"Мне сделали самое мощное предложение в жизни… немного нервничаю… И это не поддержать Трампа на выборах", — написала звезда Интернета в своём Telegram-канале.

Далее Ивлеева поделилась голосовым сообщением, в котором детским голосом её приглашают в Белоруссию.

Блогер отметила, что ценит такое приглашение, так как никогда не была в Белоруссии.

"Так что на полном серьезе, жду приглашения", — объяснила Настя.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».



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