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Ирина Шейк подогрела слухи о новом романе

Модель Ирина Шейк появилась на публике в компании неизвестного мужчины
1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк появилась на вечеринке по случаю дня рождения певицы Розалии в компании неизвестного мужчины.

Модель Ирина Шейк появилась на публике в компании неизвестного мужчины
Фото: commons.wikimedia by 500px by the Archive Team, CC BY 3.0

Как пишут западные СМИ, с этим же незнакомцем Ирина и покинула мероприятие около двух часов ночи.

Остаётся неизвестным, какие отношения связывают Шейк и появившегося с ней мужчину, однако поклонники считают его новым возлюбленным модели.

При этом общественность обратила внимание, что мужчина не проявлял каких-либо романтических жестов в сторону модели, держась достаточно скромно. Некоторые из внимательных фанатов посчитали, что он похож на её близкого друга, итальянского модельера Рикардо Тиши.

Ирина Шейк воспитывает единственную дочь Лею от голливудского актёра Брэдли Купера. Через суд бывшим возлюбленным удалось договориться о совместной опеке над девочкой.

Ранее супруга Шамана подтвердила расставание с артистом.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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