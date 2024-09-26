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Тина Канделаки подарила лишённому водительских прав Сарику Андреасяну карту "Тройка"

Канделаки поиздевалась над лишённым водительских прав Сариком Андреасяном
0:52
Шоу-бизнес

Глава телеканала ТНТ Тина Канделаки записала видео с издёвкой над режиссёром Сариком Андреасяном, которого суд лишил водительских прав.

Канделаки поиздевалась над лишённым водительских прав Сариком Андреасяном
Фото: https://vk.com/sarik_andreasyan by ВК-аккаунт Сарика Андреасяна is licensed under public doman

Тина Канделаки опубликовала в социальных сетях видео, в котором проявляет заботу о режиссёре сериала "Чикатило".

Телеведущая показала в камеру карту "Тройка" — карту для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы.

"Всем каналом ТНТ мы решили сделать тебе подарок. Вот пожалуйста, это карта "Тройка". Пользуйся московским транспортом. Московский транспорт самый лучший, самый чистый и самый надёжный в мире", — объяснила звезда ТВ.

Мировой суд Москвы ранее лишил Сарика Андреасяна водительских прав на полтора года за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (арм. Սարիկ Գառնիկի Անդրեասյան; род. 24 августа 1984, Ереван) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», а также ряд других проектов.

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель. Заслуженный журналист Чеченской Республики (2013).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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