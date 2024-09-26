Жена Шамана высказалась о разводе с певцом

Елена Мартынова подтвердила развод с певцом Шаманом

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Вторая супруга артиста Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Шаман, в личном блоге подтвердила расставание с певцом. Елена Мартынова высказалась о разводе.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

Бизнесвумен, которая получила множество запросов от прессы, решила дать лаконичный ответ в публичном поле.

"Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным", — поделилась она.

Первым о расставании с супругой высказался сам Шаман — в личном блоге он отметил, что причинами развода стали плотные графики работы. По его словам, они с женой больше не находили времени для личной жизни.

Елена Мартынова стала второй женой Ярослава Дронова — они поженились в 2017 году. Бизнесвумен на 13 лет старше певца.

Ранее супруга Гарика Харламова призналась, что улетела из России.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н)) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).





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