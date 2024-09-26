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Бывшая жена Моргенштерна* отрезала волосы на яхте, чтобы избавиться от плохих воспоминаний

Экс-супруга Моргенштерна* придумала необычный способ избавиться от плохих воспоминаний
0:52
Шоу-бизнес

Бывшая супруга рэпера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина показала, как избавилась от тяжелых мыслей о прошлом.

Экс-супруга Моргенштерна* придумала необычный способ избавиться от плохих воспоминаний
Фото: https://vk.com/ifluesii by ВК-аккаунт Дилары Зинатуллиной is licensed under public doman

Дилара Зинатуллина опубликовала в "Инстаграме"** видео на яхте. Экс-супруга Моргенштерна* решила лечить душевные раны проверенным способом — подстричь каре.

Менять имидж блогер решила символично, стоя на краю яхты на необъятных морских просторах. Девушка взяла ножницы и смело отрезала волосы, развеяв локоны по ветру.

"Говорят, волосы хранят память. Отрезаю волосы, и вместе с ними старые привычки, ненужных людей", — объяснила свой поступок Дилара.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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