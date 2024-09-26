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Жена Гарик Харламова призналась, что улетела из России

Актриса Катерина Ковальчук снялась на пляже в Дубае
1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Катерина Ковальчук в личном блоге призналась, что улетела из России. На опубликованных снимках она сделала геометку о нахождении в Дубае.

Актриса Катерина Ковальчук снялась на пляже в Дубае
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Артистка не стала раскрывать, с кем отправилась в путешествие, однако, как известно, её супруг, юморист Гарик Харламов страдает аэрофобией. Именно по этой причине во время медового месяца они отказались от заграничной поездки и устроили "автопробег по России".

Катерина Ковальчук вышла замуж за юмориста Гарика Харламова 6 июня 2024 года после трёх лет отношений. Они скромно расписались, а свадебное торжество для друзей и родных устроили 7 августа.

Комик рассказывал в одном из интервью, что они несколько раз расставались за время романа, однако каждый раз возвращались друг к другу.

Сама Ковальчук признаётся, что считает мужа мудрым, смешным и талантливым человеком.

Ранее сын рэпера Децла показал возлюбленную, которая на шесть лет старше.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.
 

Екатери́на (Катерина) Леони́довна Ковальчу́к (Харламова) (род. 20 февраля 1993, Сыктывкар, Россия) — российская актриса театра и кино.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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