Сын Децла показал возлюбленную, которая на шесть лет его старше

Сын Децла опубликовал фото с возлюбленной, которая на шесть лет старше

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Сын известного рэп-исполнилнителя Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) показал фото с возлюбленной. В личном блоге молодой человек опубликовал снимок с 25-летней Стефанией.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, CC BY 2.0

Девушка в 2023 году окончила факультет журналистики МГУ, на который в том же году поступил и Антоний Толмацкий. Ни наследник музыканта, ни появившаяся в его соцсетях Стефания не дают никаких комментариев о личной жизни.

Антоний Толмацкий признавался, что выбрал журфак как "подспорье для будущей профессии", однако своим основным делом в жизни считает музыку.

Недавно Толмацкий-младший рассказал, что съехал от матери и теперь проживает у бабушки. Ирина Толмацкая с радостью приняла внука и не стала задавать вопросов о причинах переезда. При этом с матерью молодого человека общение она не возобновила.

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров снизил гонорары для группы "Ленинград".

Уточнения

Кири́лл Алекса́ндрович Толма́цкий (22 июля 1983, Москва — 3 февраля 2019, Ижевск), более известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жёстко — российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт. Являлся одним из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей России.





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