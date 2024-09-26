Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политолог Светов: теперь вероятность применения Россией ЯО не является нулевой
Канделаки поиздевалась над лишённым водительских прав Сариком Андреасяном
ГАИ разъяснила, почему водителей стали лишать прав за безобидные нарушения
Модель Ирина Шейк появилась на публике в компании неизвестного мужчины
Рецепт восхитительного тартара из тунца и авокадо
Почему утренняя и вечерняя заправки на АЗС выгоднее дневной
Три породы собак, которые помогают сохранить чистоту в доме
Экс-супруга Моргенштерна* придумала необычный способ избавиться от плохих воспоминаний
Елена Мартынова подтвердила развод с певцом Шаманом

Сын Децла показал возлюбленную, которая на шесть лет его старше

Сын Децла опубликовал фото с возлюбленной, которая на шесть лет старше
1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын известного рэп-исполнилнителя Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) показал фото с возлюбленной. В личном блоге молодой человек опубликовал снимок с 25-летней Стефанией.

Сын Децла опубликовал фото с возлюбленной, которая на шесть лет старше
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, CC BY 2.0

Девушка в 2023 году окончила факультет журналистики МГУ, на который в том же году поступил и Антоний Толмацкий. Ни наследник музыканта, ни появившаяся в его соцсетях Стефания не дают никаких комментариев о личной жизни.

Антоний Толмацкий признавался, что выбрал журфак как "подспорье для будущей профессии", однако своим основным делом в жизни считает музыку.

Недавно Толмацкий-младший рассказал, что съехал от матери и теперь проживает у бабушки. Ирина Толмацкая с радостью приняла внука и не стала задавать вопросов о причинах переезда. При этом с матерью молодого человека общение она не возобновила.

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров снизил гонорары для группы "Ленинград".

 

Уточнения

Кири́лл Алекса́ндрович Толма́цкий (22 июля 1983, Москва — 3 февраля 2019, Ижевск), более известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жёстко — российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт. Являлся одним из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей России.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Самолёт Су-35. Гордость российской боевой авиации доминирует в атмосфере Земли
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Последние материалы
Хоккеисты "Сибири" не смогли остановить "Автомобилист"
Лолита Милявская вспомнила свой последний разговор с погибшим в пожаре Павлом Чеши
Ученые объяснили, почему наиболее развитые зоны мозга человека страдают первыми
На какие случаи не распространяется преимущественное право покупки доли в квартире
Яна Рудковская устроила младшему сыны шикарный день рождения
Политолог Евстафьев: в новой ядерной доктрине Россия встаёт на грань ответно-встречного удара
"Газпром" может потерять до 16 млрд кубометров газа из-за отказа Украины от транзита
Как правильно мариновать овощи без риска взрыва банок
Путешественника Владимира Косарова похитили в Мексике
Саммит БРИКС — большой переполох и большие ожидания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.