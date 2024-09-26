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Егор Крид пошёл по пути Мии Бойки и отчитал девочку на сцене на своём концетрте

Егора Крида осудили за отказ сделать селфи с поклонницей на своём концерте
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Шоу-бизнес

Певец Егор Крид повторил ошибку Мии Бойки и раскритиковал маленькую поклонницу, стоя с девочкой на сцене.

Егора Крида осудили за отказ сделать селфи с поклонницей на своём концерте
Фото: https://vk.com/egorkreed by ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public doman

Егор Крид нарвался на хейт из-за отказа сфотографироваться с юной фанаткой.

В сети распространились кадры, на которых певец Егор Крид учит девочку не полагаться на телефон, а сохранять все воспоминания в своей голове.

Пофилософствовать перед публикой звезда решил на концерте в столице Казахстана Астане.

Певец выхватил у девочки из рук смартфон, объяснив ей, что селфи делать не стоит, так как человеческая память важнее.

Певица Мия Бойка ранее нарвалась на скандал, раскритиковав юную зрительницу за то, что она является последовательницей субкультуры квадроберов.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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