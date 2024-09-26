Лолита Милявская рассказала о последнем разговоре со сгоревшим в кафе Павлом Чеши

Певица Лолита Милявская почтила память покойного шеф-повара Павла Чеши.
Лолита рассказала, что беседовала с участником шоу "Битва шефов" и "Кондитер" Павлом Чеши незадолго до его смерти.
"Два дня назад Павел звал нас всем коллективом покушать в его кафе… Отказалась. Но он был на концерте», ‒ рассказала Милявская в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре в своём кафе сгорел заживо профессиональный повар и участник кулинарных ТВ-шоу.
Шеф-повар и Милявская знают друг друга много лет. Внезапная кончина молодого повара стала для звезды ударом.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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