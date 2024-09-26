Лолита Милявская рассказала о последнем разговоре со сгоревшим в кафе Павлом Чеши

Лолита Милявская вспомнила свой последний разговор с погибшим в пожаре Павлом Чеши

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская почтила память покойного шеф-повара Павла Чеши.

Фото: https://vk.com/lolitasu by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman

Лолита рассказала, что беседовала с участником шоу "Битва шефов" и "Кондитер" Павлом Чеши незадолго до его смерти.

"Два дня назад Павел звал нас всем коллективом покушать в его кафе… Отказалась. Но он был на концерте», ‒ рассказала Милявская в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в своём кафе сгорел заживо профессиональный повар и участник кулинарных ТВ-шоу.

Шеф-повар и Милявская знают друг друга много лет. Внезапная кончина молодого повара стала для звезды ударом.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.