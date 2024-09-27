Тина Канделаки от лица "ТНТ" сделала подарок Сарику Андреасяну

Директор "ТНТ" Тина Канделаки пошутила, что телеканал хочет сделать подарок Сарику Андреасяну на фоне новостей о лишении режиссёра водительских прав. Об этом она заявила в Telegram.
Тина Канделаки опубликовала видео. На нём телеведущая продемонстрировала карту "Тройка".
"Вот, пожалуйста, это карта "Тройка", пользуйся московским транспортом. Московский транспорт — самый лучший, самый чистый и самый надёжный в мире", — заявила она.
Напомним, что в сентябре Сарик Андреасян лишился водительских прав на полтора года за езду в нетрезвом виде. Режиссёра остановили в Москве в мае. Однако суд состоялся позднее.
Са́рик Га́рникович Андреася́н — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки — российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель.
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