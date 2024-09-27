Тина Канделаки от лица "ТНТ" сделала подарок Сарику Андреасяну

Тина Канделаки предложила Сарику Андреасяну ездить на общественном транспорте

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор "ТНТ" Тина Канделаки пошутила, что телеканал хочет сделать подарок Сарику Андреасяну на фоне новостей о лишении режиссёра водительских прав. Об этом она заявила в Telegram.

Фото: flickr.com by asenat29, CC BY 2.0

Тина Канделаки опубликовала видео. На нём телеведущая продемонстрировала карту "Тройка".

"Вот, пожалуйста, это карта "Тройка", пользуйся московским транспортом. Московский транспорт — самый лучший, самый чистый и самый надёжный в мире", — заявила она.

Напомним, что в сентябре Сарик Андреасян лишился водительских прав на полтора года за езду в нетрезвом виде. Режиссёра остановили в Москве в мае. Однако суд состоялся позднее.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.



Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки — российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель.



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