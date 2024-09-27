ФНС решила закрыть "Родину" певицы Земфиры*

Федеральная налоговая служба России решила закрыть компанию "Родина", которая принадлежит певице Земфире*. Об этом пишет Telegram-канал "Mash".
Причина соответствующего решения не сообщается. Однако, по данным из открытых источников, фирма с момента регистрации в 2023 году не показывала деловой активности.
Известно, что Земфира* открыла ООО "Родина" в мае прошлого года. По данным "Mash", компания была зарегистрирована в квартире бывшего директора группы "Машина времени".
Ранее Pravda.Ru писала, что Земфира* резко ответила депутату Госдумы РФ Светлане Журовой.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.
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