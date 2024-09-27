ФНС решила закрыть "Родину" певицы Земфиры*

Компанию певицы Земфиры* закроют

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Федеральная налоговая служба России решила закрыть компанию "Родина", которая принадлежит певице Земфире*. Об этом пишет Telegram-канал "Mash".

Фото: commons.wikimedia.org by Marina Zakharova, CC BY-SA 4.0

Причина соответствующего решения не сообщается. Однако, по данным из открытых источников, фирма с момента регистрации в 2023 году не показывала деловой активности.

Известно, что Земфира* открыла ООО "Родина" в мае прошлого года. По данным "Mash", компания была зарегистрирована в квартире бывшего директора группы "Машина времени".

Ранее Pravda.Ru писала, что Земфира* резко ответила депутату Госдумы РФ Светлане Журовой.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Земфи́ра Талга́товна Рамаза́нова — российская рок-певица, музыкант, композитор, продюсер, поэтесса и автор песен.



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