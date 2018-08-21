СМИ: Валерий Меладзе попросил гражданство Грузии

Гражданство Грузии решил получить певец российской эстрады Валерий Меладзе. С соответствующей просьбой он обратился в грузинский Минюст, отмечает ИА GHN.

По его сведениям, в середине августа певец выступал в Батуми на концертах, посвященных киноактеру и певцу Вахтангу Кикабидзе. Стоит также отметить, что Меладзе родился в этом городе.

Напомним, что в этом месяце Тбилиси принял поправки к закону "О гражданстве". Теперь стать подданным Грузии может тот, кто лишился гражданства, получив паспорт иной страны. Для этого уроженцам необходимо до конца 2020 года подать прошение в действующее при Минюсте страны Агентство развития государственных сервисов.

Помимо заявления требуется "подпадать" под некоторые критерии, так, например, необходимо знать государственный язык. Стоит также отметить, что получение нового гражданства не отменяет гражданства другой страны.

Источник фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

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