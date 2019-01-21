Экс-участник "Уральских пельменей" пообещал "когда-нибудь" рассказать о распаде коллектива

21 января экс-участник "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников пожаловался в социальной сети Instagram на фанатов, которые требуют воссоединения коллектива. Мясников ответил, что возможно раскроет детали, которые привели коллектив к распаду.

"Фанаты говорят нам, мол мы будем ждать вашего возвращения и обязательно придем посмотреть на вас. В который раз повторяю, все афиши, которые трубят о наших выступлениях - это другой состав, в котором нас нет", - отметил Мясников.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о причине увольнения директора "Уральских пельменей". По словам одного из участников проекта, Натиевский вынужден был уйти из-за воровства.

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