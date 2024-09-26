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SHAMAN прокомментировал решение о разводе с Еленой Мартыновой

SHAMAN подтвердил сообщение о разводе с Еленой Мартыновой
Шоу-бизнес

32-летний российский музыкант Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN подтвердил информацию о разводе с топ-менеджером компании сотовой связи Еленой Мартыновой и рассказал о причинах расставания.

SHAMAN подтвердил сообщение о разводе с Еленой Мартыновой
Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

По данным URA. RU после семи лет в браке певец решил развестись из-за катастрофической нехватки времени на семейную жизнь.

"Мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид", — пояснил артист.

Ранее Мартынова, которая на 14 лет старше Дронова, также говорила о том, что из-за плотного графика супруга они редко видятся. Тем не менее пара до последнего пыталась сохранить свой брак, заключённый в 2017 году.

До Елены Ярослав был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной из Новомосковска — его родного города. Марина воспитывает их совместную дочь. Первый брак музыканта распался из-за того что супруга не захотела переезжать за ним в Москву.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н)) — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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