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В дом Дженнифер Энистон ворвалась полиция, чтобы предотвратить самоубийство актрисы

Аноним вызвал полицию в дом Дженнифер Энистон из-за попытки суицида
1:16
Шоу-бизнес

В дом актрисы Дженнифер Энистон нагрянула полиция после анонимного звонка, в котором сообщалось, что актриса якобы находится в состоянии депрессии и может совершить самоубийство.

Аноним вызвал полицию в дом Дженнифер Энистон из-за попытки суицида
Фото: YouTube канал Spletnik by Скриншот видео YouTube канала Spletnik, PDM

Полиция незамедлительно прибыла на место. По словам полицейских, звонивший утверждал, что накануне его подруга Дженнифер была в угнетённом состоянии и угрожала суицидом. Однако он не назвал фамилии, и они были удивлены, обнаружив, что в особняке по указанному адресу живёт Рейчел Грин из сериала "Друзья".

Охрана актрисы также была поражена появлением полиции, но впустила их внутрь несмотря на позднюю ночь. Энистон пришлось объясняться и убеждать прибывших, что она не собиралась накладывать на себя руки.

Смущённые полицейские пообещали, что в случае повторения подобной ситуации они проведут тщательную проверку, свяжутся с охраной с охраной, чтобы не беспокоить звезду без причины.

Человек, устроивший этот розыгрыш, утаил своё имя, что вполне объяснимо. Стоит отметить, что в Голливуде подобные шутки не редкость. Их жертвами уже становились Крис Браун, Никки Минаж, Рианна и Джастин Бибер.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья" (1994-2004), за которую она была удостоена премий "Эмми" (2002) и "Золотой глобус" (2003). Обладательница именной звезды на голливудской "Аллее славы".
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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